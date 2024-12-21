Eski yerinde, modern ve estetik bir mimariyle inşa edilen yeni bina, hem kentin önemli bir sembolü olacak hem de şehirdeki yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayacak.

Depreme dayanıklı olarak tasarlanan hükümet konağı, bölge halkına güven verirken, tamamlandığında şehrin yönetim merkezi olmasının yanı sıra Kahramanmaraş’ın toparlanma sürecinin simgesi haline gelecek.

Projenin her aşaması titizlikle yürütülürken, inşaatın en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Kahramanmaraş halkı, hükümet konağının yeniden inşasını yakından takip ediyor ve bu projeyi şehrin yeniden ayağa kalkmasının önemli bir adımı olarak görüyor.