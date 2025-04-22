Hükümet trafik cezalarında ciddi bir artış öngören yeni bir taslak hazırladı. Hız, kırmızı ışık, şerit ihlali veya hatalı sollama gibi suçlarda ağır para cezaları ve zincirleme kural ihlallerinde 'arttırıcı sebep' düzenlemesi getirilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen toplantıda sunulan 2024 verilerine göre, 6 bin 450 ölümlü ve yaralanmalı kazanın yüzde 45'i hız ihlalinden, bin 300'ü ise hatalı şerit değiştirmeden kaynaklandı. Tasarıyla; hız, kırmızı ışık, şerit ihlali veya hatalı sollama gibi temel suçlarda ağır para cezaları ve zincirleme kural ihlallerinde "arttırıcı sebep" düzenlemesi hayata geçecek.

Taslak ile yapılması planlanan bir başka düzenleme ise zincirleme trafik suçunun cezasına yönelik olacak