Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı ile Ceza İnfaz Kurumu iş birliğinde cezaevinin salonunda düzenlenen etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Turgay Çolak, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personel Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Delibalta ile cezaevi personelleri, tutuklu ve hükümlüler katıldı.

Türk halk müziğine ait çeşitli eserlerinin seslendirildiği programda solist Hatice Gökçeli'nin türkülerine tutuklu ve hükümlüler de eşlik etti.

Programda ardından konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyasının devam ettiğini belirterek, hükümlülere kitap okumaları yönünde tavsiyede bulundu.

Etkinlik, çeşitli eğitim faaliyetlerinde belge almaya hak kazanan hükümlülere belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi.