2026 yılı yaklaşırken hurda yasası ve sıfır araç ÖTV indirimi beklentisi gündemdeki yerini koruyor. TBMM’de takip edilen hurda teşviki düzenlemesi henüz netleşmemiş olsa da, sıfır araç almak isteyen vatandaşlara yönelik yeni bir destek paketi duyuruldu: “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı”.

Bu programla birlikte, özellikle düşük gelirli ve 3 veya daha fazla çocuk sahibi olan ailelere yerli otomobil alımında büyük kolaylık sağlanması amaçlanıyor. ÖTV indirimiyle desteklenmesi planlanan sistem, uygun ödeme koşullarıyla sıfır araç hayalini gerçeğe dönüştürecek.

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı Nedir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan destek paketi, Türkiye’nin yerli otomotiv üretimini güçlendirmeyi ve ailelerin otomobile erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Program kapsamında:

Destekten yalnızca 3 ve daha fazla çocuklu aileler yararlanabilecek.

Araç alımlarında uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman seçenekleri sunulacak.

Destek yalnızca yerli üretim araçlarla sınırlı olacak.

Bu düzenlemenin, özellikle TOGG satışlarını artırması ve yerli otomobil pazarını hareketlendirmesi bekleniyor.

Hurda Teşviki 2025 İçin Bekleyiş Sürüyor

Vatandaşların merakla beklediği hurda teşviki 2025 için Meclis’te çalışmalar devam ediyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi durumunda, hurda araç sahipleri yerli üretim sıfır araç alımında önemli avantajlardan faydalanabilecek.

Talep Patlaması Bekleniyor

“İlk Arabam” programı yürürlüğe girdiğinde, özellikle düşük gelir grubunda ciddi bir başvuru yoğunluğu yaşanması öngörülüyor. Destek sayesinde:

Ailelerin ulaşım imkânları güçlenecek,

Araç yenileme oranı artacak, Trump’tan Erdoğan’a mizahi gönderme: "Turkey düşüşte!" İçeriği Görüntüle

Çevre açısından önemli bir etki yaratılarak karbon emisyonu düşecek,

Türkiye’de araç yaş ortalaması aşağı çekilecek.

Uzmanlara göre bu program, hem aile bütçelerine hem de yerli otomotiv sektörüne güçlü bir ivme kazandıracak.