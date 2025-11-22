Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nin yanında Sağlık Bakanlığı tarafından inşa edilen dev tesis, tamamlandığında şehrin sağlık hizmet kapasitesini önemli ölçüde artıracak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Vali Mükerrem Ünlüer, sağlık kampüsü şantiyesini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İnceleme sırasında Başkan Görgel ve Vali Ünlüer’e, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Vehbi Şirikçi ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Vali Ünlüer ve Başkan Görgel, tesisin inşasında gelinen aşamaya ilişkin teknik ekipten kapsamlı bilgiler aldı.

Ferhuş Sağlık Kompleksi’in Kahramanmaraş’ın sağlık altyapısına ciddi oranda güç katacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel,

“Kahramanmaraş’ımızın sağlık altyapısını güçlendirmek adına yapılan her yatırım, geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlıyor. Bugün Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer ile birlikte 600 yataklı Ferhuş Sağlık Kompleksi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduk. Şehrimizin sağlık kapasitesini önemli ölçüde artıracak bu dev tesisin planlanan şekilde ilerlediğini görmek bizleri oldukça memnun etti. İl Sağlık Müdürümüz ve yüklenici firma yetkililerinden yapım sürecine dair kapsamlı bilgiler aldık. Ferhuş Sağlık Kompleksi tamamlandığında modern donanımı, geniş hizmet yelpazesi ve yüksek kapasitesiyle yalnızca Kahramanmaraş’a değil, bölge illerine de hizmet verecek önemli bir merkez olacak. İnşallah kısa sürede tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak bu tesis, Kahramanmaraş’ımızın sağlık vizyonuna büyük katkı sağlayacaktır. Bu süreçte emeği geçen tüm kurumlarımıza, sağlık çalışanlarımıza ve yüklenici firma ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.