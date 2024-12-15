Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Kuzey Çevre Yolu bağlantı güzergahında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, kazayı hafif yaralarla atlattı.

Edinilen bilgilere göre, M.A. yönetimindeki 46 AJS 535 plakalı Nissan marka hafif ticari araç, E.Ö.'nün kullandığı 46 NF 062 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın meydana geldiği Kuzey Çevre Yolu bağlantısında yaşayan çevre sakinleri, bölgede sık sık trafik kazalarının yaşandığını belirterek yola önlem alınmasını talep etti.