Hz. Mevlana’nın vuslatının 751. yıl dönümü dolayısıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen anma programı, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Şehrin kültürel zenginliğini yansıtan bu anlamlı etkinlik, vatandaşların yoğun katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu. Etkinlikte, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş başta olmak üzere birçok önemli isim hazır bulundu. Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben ve çok sayıda kurum müdürü, anma programına katılarak manevi atmosferi paylaştı.

Manevi ve Estetik Şölen

Program, Türk Tasavvuf Musikisi konseri ve sema töreniyle katılımcılara hem manevi hem de estetik bir şölen sundu. Tasavvuf müziğinin ruhani tınıları eşliğinde başlayan etkinlik, Mevlevi geleneğinin en önemli sembollerinden olan sema töreniyle doruk noktasına ulaştı. Sema töreni sırasında katılımcılar, Hz. Mevlana’nın aşk ve hoşgörü felsefesinin derinliklerine tanıklık etti.

Katılımcılardan Tam Not

Programı takip eden vatandaşlar, etkinliğin hem organizasyonu hem de içerik açısından oldukça başarılı olduğunu belirtti. Manevi atmosferden etkilendiklerini ifade eden katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi ve KSÜ’ye teşekkür etti. Kahramanmaraş’ta düzenlenen bu anlamlı gece, Hz. Mevlana’nın evrensel mesajlarının bir kez daha hatırlanmasına vesile oldu.