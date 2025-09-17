İngiltere merkezli "Hijrah Hub" adlı organizasyonun Mekke'den Medine'ye uzanan hicret rotası boyunca uzman rehberlerle düzenlediği yürüyüşlerde katılımcılar, yaklaşık 380 kilometrelik rotada Hazreti Muhammed ve Hazreti Ebubekir'in hicret sırasında uğradığı noktalardan geçerek, tarihsel ve manevi bir yolculuk deneyimleme fırsatı yakalıyor.

Organizatörler, Hicret Yürüyüşü'nü "sabır ve dayanıklılık kazandıran, ruhu besleyen manevi yolculuk" olarak tanımlıyor. Siyer uzmanlarının rehberliğinde Kur’an-ı Kerim ayetlerinin ilk indiği mekanlarda da bulunan katılımcıların yolculuğu, Mescid-i Nebevi ziyaretiyle sona eriyor.

"Hijrah Hub" adlı organizasyonun kurucularından Waseem Mahmood, bu yıl 3.sü düzenlenen yürüyüşlerin bu sene 24 kişiye kadar çıkacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu yürüyüşün asıl amacı, bilginizi, bağlantınızı ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e, onun değerli dostuna (Hazreti Ebubekir) ve ailesine olan sevginizi güçlendirmek. Bu, bizzat Peygamberin siyerini, Mekke ile Medine arasında çöldeki mübarek adımlarında yürüyerek tecrübe etmeniz için bir fırsat. Gerçekten de aynı bölgelerde, aynı coğrafi mekanlarda yürüyorsunuz."