Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 11 ilçede yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel öncülüğünde, 2025 yılı için güçlü bir planlama ile yola çıkan ekipler şehir merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen yatırımlarla vatandaşların yaşam kalitesi artırıyor.

Bu kapsamda, doğası ve yaylaları ile önemli bir yere sahip olan Göksun’da Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 yılında yaklaşık 200 Milyon TL’lik yatırım kazandırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı yatırımları kapsamında Göksun’un Payamburnu, Temurağa, Hacıömer, Karaömer, Soğukpınar, Tahirbey, Altınoba ve Berit mevkiinde toplam 8 mahallede 53 Milyon TL’lik sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Hayata geçirilen çalışmalarla Göksun’un ulaşım ağı genişlerken vatandaşlar güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etme imkânı buldu.

Yol açma ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Sırmalı, Yiricek, Büyükçamurlu, Kazandere-Aybastı, Yeniyapan, DSİ Kavşağı, Berit, Mehmetbey ve Kalepark Sosyal Tesisleri mevkiinde toplam 10 bölgede 46 Milyon TL’lik genişletme, malzemeli bakım ve birçok çalışma gerçekleştiriliyor.

Yiricek, Yeniyapan, DSİ Kavşağı ve Berit’te çalışmalar tamamlandı. Büyükçamurlu, ve Kazandere-Aybastı mevkiinde çalışmalar devam ediyor.

Bunun yanında Sırmalı, Kazandere, Mehmetbey ve Kalepark Sosyal tesisinde planlanan çalışmalar ise 2025 yılı içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Büyükşehir, Göksun’un ulaşımını rahatlatmak ve vatandaşlara güvenli yol konforu sağlamak adına 6 noktada sıcak asfalt, ilçe genelinde muhtelif mahallelerde yama çalışmalarını da sürdürüyor.

Hem sıcak asfalt serimi hem de yama çalışmaları ile toplamda 67 Milyon TL’lik yatırım bedeliyle Göksun’da ulaşım konforu ve rahatlığı sağlanmış olacak.

Büyükşehir Belediyesinin Göksun kırsalında Payamburnu, Güldağ, Büyükkızılcık mahalleleri ile Meslek Yüksek Okulu ve Çardak İlkokulu için planladığı toplam 18 bin metrekarelik kilit parke çalışmasının 15 bin metrekaresi tamamlandı.

2025 yılı sonuna kadar da Çardak İlkokulu ve Meslek Yüksek Okulu bahçesinde planlanan 3 bin metrekarelik kilit parke çalışmaları tamamlanmış olacak.

Göksun’da her alanda ulaşım ağının modernleştirilmesi adına çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Temurağa ve Hacıömer mahallelerini Çardak Grup Yolu’na bağlayan güzergâhta, yarım asırlık köprünün yerine daha güvenli, modern ve kullanışlı köprü inşasını da sürdürüyor.