Kahraman Mehmetçik şehidinin kanını yerde bırakmıyor.

Yurt içi, sınır ve sınır ötesinde hain teröristlerle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye'nin gündeminden terörü çıkarmakta kararlı olan güvenlik güçleri, bu kez Diyarbakır'ın Lice ilçesinde başarılı bir operasyona imza attı.

"2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi"

Konuya ilişkin açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda terörle mücadele vurgusu da yaptı.

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim Operasyonuna katılan tüm kahramanlarımıza selam olsun.

Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularımızın katıldığı operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Terör sona erene kadar bahar temizliğine devam. Rabbim kahraman Mehmetçiklerimizin ve emniyet güçlerimizin ayağına taş değdirmesin.