İçişleri Bakanlığı GAMER merkezinde, 81 ilin valisi ve ilgili yöneticilerin katılımıyla "İl ve İlçe Vakıfları Performans Karnesi" toplantısı düzenlendi. Sosyal yardımların etkinliğinin artırılması ve süreçlerin daha şeffaf bir şekilde yönetilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi çok net mesajlar verdi.

Sosyal yardımlarda bürokrasinin en aza indirilmesi gerektiğini belirten Bakan Çiftçi, hizmetlerin doğrudan vatandaşın ayağına götürülmesi gerektiğini ifade etti.

Hane Ziyaretleri ve 3 Aylık Yardım Süreci

Toplantıda, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının saha çalışmalarına büyük bir hassasiyetle devam etmesi gerektiğinin altı çizildi. Bakan Çiftçi, hane ziyaretlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürüleceğini belirterek şu önemli açıklamayı yaptı:

Ziyaretler Kesintisiz Sürecek: Ekipler sahada aktif olarak hane taramalarına devam edecek.

3 Ay İçerisinde Yardım: Yapılan ziyaretler neticesinde durumu "zayıf" ve "çok zayıf" olduğu tespit edilen vatandaşlara en geç 3 ay içerisinde gerekli sosyal yardımlar ulaştırılacak.

Vakıfların Önceliği Doğrudan Sosyal Yardım Olacak

Yaşlı, yalnız ve dezavantajlı konumda bulunan vatandaşların düzenli olarak ziyaret edilmesi gerektiğini belirten Bakan Mustafa Çiftçi, vakıfların ana faaliyet alanının ve önceliğinin her zaman sosyal yardım olması gerektiğini hatırlattı. İhtiyaçların masabaşında değil, bizzat yerinde ve zamanında tespit edilerek çözüme kavuşturulmasının hedeflendiği bildirildi.

Mustafa Çiftçi şu ifadeleri kullandı: