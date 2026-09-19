Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kırklareli’nin tarihi ve turistik beldesi Kıyıköy’de önemli açıklamalarda bulundu. Beldede gerçekleştirilen AK Parti Teşkilat Binası’nın açılış törenine katılan Bakan Tekin, vatandaşlarla bir araya gelerek bölgedeki çalışmalar hakkında değerlendirmeler yaptı.

Teşkilat binalarının yalnızca bir siyasi çalışma alanı olmadığını, aynı zamanda halkın sorunlarının ve taleplerinin yetkili makamlara iletilmesinde köprü görevi gördüğünü ifade etti.

"Seçimler Siyasetçiler İçin Bir Karnedir"

Konuşmasında siyasetin ve halkla ilişkilerin temel dinamiklerine değinen Bakan Yusuf Tekin, seçim dönemlerinin siyasetçiler için bir değerlendirme süreci olduğunun altını çizdi. Vatandaşların sesine kulak vermenin önemine işaret eden Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Kıyıköy Belde Başkanlığımızın yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirerek kıymetli teşkilat mensuplarımızla bir araya geldik. Milletimizle bağlarımızı pekiştirecek, Kıyıköy’ümüze hizmet yolundaki çalışmalarımıza güç katacak yeni hizmet binamız hayırlı olsun. Kıymetli teşkilat mensuplarımıza çalışmalarında kolaylıklar ve muvaffakiyetler diliyorum."

Programın sonunda yapılan konuşmaların ardından katılımcılarla birlikte açılış kurdelesi kesilerek teşkilat binası resmi olarak hizmete açıldı. Ziyaret, bölgedeki vatandaşların ve teşkilat üyelerinin yoğun ilgisiyle tamamlandı.