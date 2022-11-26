Bakan Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79’unun tamamlandığını açıkladı.

Bakan Soylu, şunları söyledi:

"2019 yılı mahalli idareler seçimlerinden sonra özellikle CHP'ye mensup belediyelere, terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı olan şahıslar yerleştirilerek tekrar canlandırılmaya çalışıldığı yönünde emareler görülmesi üzerine, mülkiye müfettişleri ile mahalli idareler kontrolörlerini görevlendirdik. Birçok siyasi partiye yönelik bir terör soruşturması kapsamlı şekilde açıldı. Toplamda 74 belediyede 88 soruşturma yürütülmüştür. 9 soruşturma ise halen devam etmektedir. Herhangi bir siyasi partiye yönelik baskı herhangi bir siyasi partiye yönelik anlayış söz konusu değil."

İBB'deki işe alımlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğu belirlenmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk defa işe aldığı 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmemiş, değerlendirme komisyonu oluşturmamıştır.

(İBB'deki soruşturma) 1668 kişiden, incelemeye konu olanlar arasındaki 6'sının, PKK/KCK terör örgütü adına kırsalda silahlı faaliyet göstermiş olduğu belirlendi.