İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı olan tel kadayıfa rağbet arttı. Imalatçılar üretimlerini artırdı
Çiğ kadayıf satıcısı galip hoylu, aksu haber’e yaptığı açıklama da şehrimizi ayağa kaldırmak için işimize devam ediyoruz dedi.
İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı olan tel kadayıfa rağbet arttı. Imalatçılar üretimlerini artırdı
Çiğ kadayıf satıcısı galip hoylu, aksu haber’e yaptığı açıklama da şehrimizi ayağa kaldırmak için işimize devam ediyoruz dedi.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P