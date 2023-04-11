İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı olan tel kadayıfa rağbet arttı. Imalatçılar üretimlerini artırdı

Çiğ kadayıf satıcısı galip hoylu, aksu haber’e yaptığı açıklama da şehrimizi ayağa kaldırmak için işimize devam ediyoruz dedi.