Ultraslan Yurt İçi Ve Avrupa Ultraslandan 2 Bin Kişiye İftar Ultraslan Yurt İçi Ve Avrupa Ultraslandan 2 Bin Kişiye İftar

İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı olan tel kadayıfa rağbet arttı. Imalatçılar üretimlerini artırdı

Çiğ kadayıf satıcısı galip hoylu, aksu haber’e yaptığı açıklama da şehrimizi ayağa kaldırmak için işimize devam ediyoruz dedi.