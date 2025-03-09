"Özellikle süt ve süt ürünleri ile beslenmeyi, lifli gıdalar tüketmeyi öneriyoruz çünkü diş eti hastalıkları sadece dişlerle sınırlı değil, bağışıklığımız düştüğünde diş eti hastalıklarına yatkınlığımız da artıyor. Ağzımızda bulunan bakteriler birçok bireyde ortak olarak var fakat insanların bağışıklığı düştüğü anda bunlar etkilerini göstermeye başlıyor."

Bağışıklığı güçlendirecek şeyleri muhakkak yapmak gerektiğini belirten Alemdağ, "Ramazanda da bunları süt ürünleri olan yoğurt, peynir, kefir gibi ya da lifli gıdalar, vitaminler ve protein gibi dengeli besinlerle desteklemek lazım. Öteki türlü diş etine olan saldırı artar." diye konuştu.