Yapılan yarım faaliyeti hakkında bilgi veren Başkan Bülbül, “Kahramanmaraş İHH olarak 29 Temmuz'da 5 kişilik ekibimizle Suriye'nin İdlib şehrine giderek yardım çalışmalarında bulunduk, ayrıca İHH'nın lojistik depolarını ve fırınlarını da ziyaret ettik. Depolarımızdaki un stoklarının çok azalması sebebiyle fırınların çalışmadığını, bölgedeki Suriyeli mültecilere ekmek yardımı götürülemediğini tespit ettik. İHH'nın un yardımı kampanyası kapsamında biz de bağışçılarımızı bu yardım kampanyasına destek vermeye davet ettik, Allah razı olsun bağışçılarımız duyarsız kalmadı, hayır sahiplerimizin desteğiyle ilk etapta 25 ton un yardımını Reyhanlı Lojistik merkezimizdeki ve Suriye içindeki fırınlarımıza gönderiyoruz. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz, un kampanyasına desteklerini bekliyoruz” dedi.