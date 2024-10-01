Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çatısına güneş enerjisi santrali kurulan 40 fabrika, 202 bin güneş paneliyle ihtiyaç duydukları enerjinin yüzde 30'unu güneşten sağlıyor. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Mustafa Buluntu, enerji maliyetlerinin sanayi için en önemli girdilerden biri olduğunu belirterek, girişimcilerin temiz enerji konusunda önemli yatırımlar yaptığını söyledi.

OSB'de 2023 yılında 471 milyon kilovatsaat elektrik tüketimi gerçekleştiğini ifade eden Buluntu, 40 fabrikaya kurulan güneş panellerinin toplam 82,1 megavat enerji kapasitesine sahip olduğunu ve OSB'nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'inin bu panellerle karşılandığını kaydetti. İlerleyen süreçte bu oranın artırılacağını belirten Buluntu, GES yatırımlarının ihracatta rekabet gücünü de artırdığını vurguladı.

Çelik tencere üretimi yapan bir fabrikanın müdürü Sefa Topaktaş ise, kurdukları GES’lerle elektrik ihtiyaçlarının yüzde 80'ini güneşten sağladıklarını ve önemli tasarruf elde ettiklerini ifade etti.