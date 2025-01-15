atölyeler, idari ofisler, çok amaçlı bir salon ve psikososyal destek alanları ile hizmet verecek sosyal sorumluluk anlayışının bir yansıması olan bu merkezin, bölge ekonomisine ve dayanışma ruhuna katkı sağlayacağına inanılıyor. Ayrıca İhtiyaç Haritası iş birliği ile inşa edilen Topluluk Merkezi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) desteği ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın hayata geçireceği KİGEM projesine ev sahipliği yapacak. Programda bir konuşma yapan KMTSO Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer kadınların işgücüne katılımlarının bu tür merkezler sayesinde artacağını söyleyerek kendilerinin bu alanda yapmış olduğu projeler hakkında bilgiler verdi. Daha sonra kürsüye gelen TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger kadın girişimcilerin önünü açan bu tür merkezlerin kadın iş gücü adına çok önemli olduğuna dikkat çekti.