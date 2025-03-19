Asrın felaketinin ardından Kahramanmaraş’ın yaralarının sarılması adına bir araya gelen yardım severler ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda kurdukları Vefa Grubu altında toplanan hayırseverler ramazanın bereketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak adına durmaksızın çalışıyor.

Şehirdeki çeşitli kamu ve özel sektör temsilcilerinden yardımlar toplayan grubun üyeleri bu yardımları gıda kolileri ve nakdi olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vefa Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uykun, Vefa Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sami Saçmalı ve Vefa Grubu Kurucu Başkanı Zülküf Tufan grup olarak tek amaçlarının ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek olduğunu ifade ettiler.