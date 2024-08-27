Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenen uluslararası geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı’nda 2 hafta geride kalırken birbirinden güzel etkinlikler vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Fuar alanında alışveriş ve eğlencenin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri de ziyaretçileri karşılıyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta Mavi Kapak Gönüllüsü olarak bilinen Abdulkadir Zeki Gülmez de fuar alanında stant açarak ihtiyaç sahipleri için mavi kapak topluyor.

Gülmez burada yaptığı açıklamada herkesin bir engelli adayı olduğunu dile getirerek böyle kalabalık bir ortamda kendilerinin de bir stant açarak ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti.