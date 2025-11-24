Muğla’nın Bodrum ve Milas yöresine özgü Çökertme Kebabı, dünya sıralamasında 7’nci oldu. Kibrit patates üzerine servis edilen marine edilmiş bonfile, sarımsaklı yoğurt ve domates sosuyla hazırlanan bu özel lezzet, listeye Türkiye’den en üst sıradan giriş yaptı.

Erzurum’un coğrafi işaretli lezzeti Cağ Kebabı ise dünyanın en iyi 9’uncu yemeği seçildi. Odun ateşinde yatay şişte pişen, özel terbiyeli kuzu etiyle yapılan Cağ Kebabı, Türk mutfağının dünya vitrinindeki güçlü temsilcilerinden biri oldu.

TasteAtlas’ın kullanıcı oylamaları ve gastronomi uzmanlarının değerlendirmeleriyle hazırladığı listede, zirveye Kolombiya'nın ünlü yemeği Lechona yerleşti. Onu İtalyan klasiği Pizza Napoletana ve Brezilya’nın ünlü barbeküsü Picanha takip etti.

Türkiye’den listeye giren diğer lezzetler ise şöyle sıralandı:

26. İskender Kebap (Bursa)

28. Kuzu Şiş

47. Adana Kebap

51. Hünkar Beğendi

59. Islama Köfte (Sakarya)

Türk mutfağı, çeşitliliği ve bölgesel zenginliğiyle bu yıl da dünya gastronomisinde söz sahibi olduğunu bir kez daha kanıtladı.