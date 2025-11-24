Zihinsel engelli kızlara öz bakım becerisi kazandırılması için mobil uygulama geliştirildi
Zihinsel engelli kızlara öz bakım becerisi kazandırılması için mobil uygulama geliştirildi
İçeriği Görüntüle

Muğla’nın Bodrum ve Milas yöresine özgü Çökertme Kebabı, dünya sıralamasında 7’nci oldu. Kibrit patates üzerine servis edilen marine edilmiş bonfile, sarımsaklı yoğurt ve domates sosuyla hazırlanan bu özel lezzet, listeye Türkiye’den en üst sıradan giriş yaptı.

Hq720-6

Erzurum’un coğrafi işaretli lezzeti Cağ Kebabı ise dünyanın en iyi 9’uncu yemeği seçildi. Odun ateşinde yatay şişte pişen, özel terbiyeli kuzu etiyle yapılan Cağ Kebabı, Türk mutfağının dünya vitrinindeki güçlü temsilcilerinden biri oldu.

Cag Kebabi 1481587

TasteAtlas’ın kullanıcı oylamaları ve gastronomi uzmanlarının değerlendirmeleriyle hazırladığı listede, zirveye Kolombiya'nın ünlü yemeği Lechona yerleşti. Onu İtalyan klasiği Pizza Napoletana ve Brezilya’nın ünlü barbeküsü Picanha takip etti.

Thumbs B C 7919609De5F4899F5Aad801Ac7D0Da9F

Türkiye’den listeye giren diğer lezzetler ise şöyle sıralandı:
26. İskender Kebap (Bursa)
28. Kuzu Şiş
47. Adana Kebap
51. Hünkar Beğendi
59. Islama Köfte (Sakarya)

Türk mutfağı, çeşitliliği ve bölgesel zenginliğiyle bu yıl da dünya gastronomisinde söz sahibi olduğunu bir kez daha kanıtladı.