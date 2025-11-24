Programa Vali Ünlüer’in yanı sıra Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Garnizon Komutanı Mahmut Sert, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur katıldı.

Misafirler okul girişinde öğrenciler ve öğretmenler tarafından coşkuyla karşılandı, çiçek takdim edildi.

Ardından öğretmenler odasında samimi bir sohbet gerçekleştirildi.

Günün en duygusal anı ise 24 Kasım doğumlu İngilizce Öğretmeni Esra Şerbetçi için hazırlanan sürpriz doğum günü kutlaması oldu. Pasta kesildi, hediyeler takdim edildi.

Ziyaret kapsamında tüm öğretmenlere özel olarak hazırlanan “Bakır Sunum Tabağı” hediyeleri Vali Ünlüer ve protokol üyeleri tarafından dağıtıldı.

Program, okul giriş merdivenlerinde çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.