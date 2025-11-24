Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda atıcılık branşındaki ikonik pozu ve üstün performansıyla tüm dünyanın dikkatini çeken milli sporcu Yusuf Dikeç, memleketi Kahramanmaraş’ta da gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Başarısı kadar mütevazı kişiliğiyle de takdir toplayan Dikeç’in ilkokul öğretmeni Bayram Peltek, yıllar sonra öğrencisinin dünya sahnesindeki başarısını gururla izlediğini söyledi.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki öğretmen Peltek, 29 yıllık meslek hayatı boyunca yüzlerce öğrenci yetiştirdiğini ancak Yusuf Dikeç’in azmi ve disiplininin daha o yıllarda dikkat çektiğini anlattı. Taşoluk köyünde görev yaparken Dikeç’e eğitim verdiğini söyleyen Peltek, öğrencisinin bugün Türkiye’yi olimpiyatlarda başarıyla temsil etmesinin kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

Peltek, “Onu ilk gördüğümde bile diğer çocuklardan daha farklı olduğunu anlamıştım. Disiplinliydi, dikkatliydi, kararlıydı. Yıllar sonra bu özelliklerinin onu olimpiyat şampiyonu seviyesine taşıdığını görmek beni çok mutlu etti.” dedi.

Yusuf Dikeç’in Paris 2024’teki ikonik tabanca pozu hâlâ sosyal medyada konuşulurken, öğretmeni Bayram Peltek’in sözleri hem nostalji hem de gurur dolu bir karşılık buldu.