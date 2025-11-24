30 Haziran’daki ihalenin ardından Dulkadiroğlu İstasyon Mahallesi’nde temeli atılan 17 bin 500 kişilik stadyum projesinde demir ve betonarme çalışmaları hızla ilerliyor. Temel ve altyapı imalatlarının büyük bölümü tamamlanırken tribün bloklarının ilk taşıyıcı elemanları yükselmeye başladı.

Toplam 2 milyar TL yatırım bedeline sahip stadyum; modern localar, geniş fuaye alanları, sosyal donatılar, spor salonları ve gelişmiş teknik altyapısıyla sadece spor karşılaşmalarına değil, kültürel ve sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Tamamlandığında Kahramanmaraş’ın sportif kapasitesine katkı sunacak proje, şehrin ekonomik ve sosyal hayatına da canlılık kazandırarak bölgesel bir cazibe merkezi oluşturmayı hedefliyor.