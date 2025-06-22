Kahramanmaraş’ta pazar sabahlarının vazgeçilmezi haline gelen ikinci el oto pazarı, bu hafta da erken saatlerden itibaren hareketlenmeye başladı. Ancak alım-satım, önceki yıllara oranla oldukça durgun geçti.

Pazara gelen vatandaşlar, çevre illere kıyasla araç fiyatlarının Kahramanmaraş’ta daha yüksek olduğunu belirterek bu durumun alım iştahını düşürdüğünü ifade etti. Bazı alıcılar, Adana ve Osmaniye gibi illerde fiyatların daha uygun olduğuna dikkat çekerek Kahramanmaraş’tan araç almanın cazip olmadığını dile getirdi.

Satıcılar ise piyasadaki durgunluk nedeniyle araçların elde kaldığını ve pazarın tıkandığını belirtti. Pazarda alıcıların çoğu fiyat araştırmasıyla yetinirken, yapılan satış sayısının düşük kaldığı gözlendi.

Pazar esnafı ve vatandaşlar, çözüm önerisi olarak daha geniş ve düzenli bir pazar alanının oluşturulmasını, fiyatların çevre illerle dengelenmesini ve ekonomik istikrarın sağlanmasını gerektiğini vurguladı.

İkinci el araç pazarındaki durgunluğun, sektördeki genel belirsizlikten kaynaklandığı belirtilirken, önümüzdeki dönemde piyasanın nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.