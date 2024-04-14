Sabahın Erken Saatleriyle Birlikte Araba Alıp Satmak İsteyenler Kayseri Yolu Üzerindeki Araba Pazarına Akın Etti.

Fakat Artan araç fiyatları vatandaşları olumsuz etkiledi, ikinci el otomobil pazarlarına gelenlerin çoğu elleri boş döndü.

Pazardaki Alıcı Ve Satıcılar Fiyatların Çok Yüksek Olmasından Şikâyet Ederlerken Piyasada Var Olan Karmaşıklığın Bir An Önce Giderilmesi Gerektiğini İfade Etti.

Vatandaşlar, özellikle yüksek faiz oranları nedeniyle kredi çekmede zorluk yaşadıklarını ve bu durumun araç alımını da etkilediğini ifade ettiler.