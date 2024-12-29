Pazar alanı, araçlarını satmak isteyenlerle uygun fiyatlı araç arayışında olan vatandaşları bir araya getirerek hareketli bir gün yaşattı. Alıcı ve satıcıların buluştuğu pazarda piyasanın mevcut durumu ve ikinci el araç fiyatlarına dair dikkat çekici yorumlar yapıldı.

Vatandaşlar, özellikle yüksek faiz oranlarının araç kredilerine olan etkisine vurgu yaparak, bu durumun araç piyasasında durgunluğa yol açtığını dile getirdi. Ayrıca, Suriye uyruklu kişilerin dönüş hazırlıklarının ikinci el araç piyasasına etkileri de konuşulan konular arasında yer aldı. Bu dönüş hazırlıklarının araç arzını artırdığı, ancak alıcılar için fiyatları yeterince düşürmediği gözlemlendi.

Araç sahipleri, piyasanın mevcut koşullarında fiyatlarda denge arayışı içinde olduklarını belirtirken, alıcılar ise uygun fiyatlı araç bulmanın zorluğuna dikkat çekti. Yılın son araba pazarı, mevcut piyasa trendlerini yansıtan bir buluşma noktası oldu ve alıcı-satıcı beklentilerinin yeniden şekillendiği bir platform oluşturdu.