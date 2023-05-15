Türkiye 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimine gitti.

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri bugün netliğe kavuştu.

Dün akşam saat 17.00'den itibaren yapılan oy sayımı, uzun saatler sürdü.

Milyonlarca seçmen ise bu süreçte sonuçlara odaklandı.

Seçim 2'nci tura kaldı

Türkiye milletvekili adaylarını seçerken, gözler 2'nci tur açıklamalarına çevrildi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, dün yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını ifade etti.

Bu kapsamda daha önceden ilan edilen Seçim Takvimi'ne göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Yeni oy pusulası belirlendi

Seçimde propaganda süreci başlarken YSK da 28 Mayıs seçimlerine ilişkin çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda 14 Mayıs seçimlerine günler kala çekildiğini açıklayan Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve yeterli oy alamayan ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yeni oy pusulasında olmayacak.

Oy pusulasında ise Recep Tayyip Erdoğan birinci, Kemal Kılıçdaroğlu ikinci sırada olacak.