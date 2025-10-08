Uzmanlar, iklim değişikliğinin Türkiye’de giderek daha fazla etkisini gösterdiğini ve ani hava olaylarının sıklığının arttığını ifade ediyor. Geçmişte nadiren karşılaşılan şiddetli yağışlar artık neredeyse her yıl gözlemleniyor. Özellikle Ege ve Marmara kıyılarında bu tür ani ve yoğun yağışların belirgin şekilde arttığına dikkat çekiliyor.

İklim değişikliğinin sadece yağış miktarını değil, aynı zamanda yağışların dağılımını ve süresini de değiştirdiği belirtiliyor. Kısa sürede çok yoğun yağışlar yaşanması, sel ve taşkın riskini beraberinde getiriyor. Bu durum hem şehir yaşamını hem de doğal ekosistemleri olumsuz etkiliyor.

Akdeniz bölgesinden gelen hava kütleleri, Türkiye’nin batı kesimlerinde önemli bir rol oynuyor. Sıcak ve soğuk havanın karşılaşmasıyla oluşan alçak basınç sistemleri, saat yönünün tersine dönerek batı rüzgarlarıyla birlikte Türkiye’ye ulaşıyor. Bu sistemler, özellikle Ege ve Marmara kıyılarında gök gürültülü ve şimşekli sağanak yağışlara neden oluyor.

Uzmanlar, kentlerde yaşanabilecek sel ve taşkınların önüne geçmek için bu tür hava olaylarının yakından izlenmesi gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliğinin getirdiği bu yeni hava koşullarına uyum sağlamak için şehirlerin ve altyapıların da yeniden planlanması büyük önem taşıyor.

Bu gelişmeler ışığında, toplumun ve yetkililerin iklim değişikliğine karşı bilinçlenmesi ve hazırlıklı olması kritik önem taşıyor. Erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi, altyapı yatırımlarının artırılması ve çevre dostu politikaların hayata geçirilmesi, yaşanabilecek olumsuz etkileri azaltmada hayati rol oynayacak. Ayrıca bireylerin de çevresel farkındalıklarını artırarak, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını benimsemeleri, iklim krizine karşı alınacak ortak mücadelede büyük katkı sağlayacaktır.