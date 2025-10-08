Gelişen ve sürekli ilerleyen teknolojik atmosfer kendini savaş teknolojilerinde de gösteriyor. Bu durum savunma sanayiinde yapay zekâ odaklı sistemlerin hızla yaygınlaşmasına da neden oluyor. Özellikle radar ve sınır güvenliği sistemlerinde, klasik yöntemlerin yerini artık veriye dayalı ve saniyeler içinde karar alabilen yapay zekâ destekli çözümler alıyor. Yapay zekânın radar sistemlerine entegrasyonu, tehdit algılama ve sınıflandırmadan karar destek sistemlerine kadar birçok alandaki etkisi örneklerle anlatıldı.

Panel konuşmalarında, yeni nesil savaş ortamlarında yapay zekânın yalnızca destekleyici değil, karar verici bir konuma yükseldiği vurgulandı. Sahte hedef üretme ve karmaşık tehditlere karşı yapay zekâ ile donatılmış radar sistemlerinin etkinliğine dikkat çekildi. Bu dönüşüm, 7-8 Ekim tarihlerinde Ankara’da düzenlenen 5. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde alanın önde gelen isimleri tarafından kapsamlı şekilde ele alındı.

MÜSİAD Ankara Şubesi ev sahipliğinde, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle düzenlenen 5. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi, 7-8 Ekim tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştiriliyor.

Zirvede konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı yetkilisi Muhammet Sami Ulukavak, radar sistemlerinin artık saniyeler içinde analiz yapan ve karar verebilen yapay zekâ destekli sistemlere dönüştüğünü belirtti. Ulukavak, dünya genelinde savunma teknolojilerine yapılan yatırımın 2 trilyon doları aştığını, bunun 300 milyar dolarından fazlasının yapay zekâ tabanlı sistemlere ayrıldığını ifade etti.

Dr. Okan Mert Yücedağ ise radarların elektronik harp ortamında temel unsur haline geldiğini, sahte hedef algılatma gibi yeni tehditlere karşı yapay zekânın önem kazandığını belirtti.

Meteksan Savunma’dan Cesur Karabacak, yapay zekânın radar sistemlerinde insan-hayvan ayrımı, hareket tespiti gibi görevlerde yüksek başarı sağladığını ve sağlık ile bina içi güvenlik alanlarında da benzer teknolojilerin geliştirildiğini aktardı.

Zirve sonunda uzmanlar, yapay zekâ destekli radar sistemlerinin yalnızca bugünün değil, geleceğin güvenlik stratejilerinde de belirleyici olacağını vurguladı.