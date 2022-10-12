Bunlar da ilginizi çekebilir

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan, “evlatlarımız, akranlarıyla rahat bir şekilde kaynaşabilecek” dedi.

Açılış törenine Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan ve iş insanı Ökkeş balsuyu katıldı.

Bu kapsamda Hamidiye-Bekir Topçuoğlu özel eğitim ve rehabilitasyon Merkezi ve down sendromu derneği iş birliğinde, iklime hatun kız Anadolu imam hatip lisesinde 46+1 Destek Eğitim Sınıfı açıldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.