AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı’nca Seçimin Ardından 100 Gün’ temalı programa düzenlendi.

Şairler Tepesi’nde düzenlenen programda; TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Dr. Tuba Köksal ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı ve basın mensupları yer aldı.

Burada konuşan İl Başkanı Görgel ''Şehrimiz ayağa kaldırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz'' dedi.