Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, 13 Ocak 2025 – 20 Ocak 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi. Bu süreçte, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan toplam 78 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapan 10 kişi ve ikamet ile iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 14 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Operasyonlar sonucunda 59 kişi tutuklandı.

Yapılan operasyonlar sırasında ele geçirilen malzemeler arasında 96,75 gram metamfetamin, 12,15 gram esrar, 67,94 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 6013 adet sentetik ecza, 12 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet ruhsatsız av tüfeği yer aldı.

Ayrıca, trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine neden olan 62 araç için yüksek sesli müzik dinlemekten, 50 araç için abartı egzoz kullanmaktan ve 359 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.