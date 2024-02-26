Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, son bir hafta içerisinde yaptığı operasyonel faaliyetlerde 130 kişiyi yakaladı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 19-26 Şubat 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonel faaliyetlerde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 86 şahıs, uyuşturucu madde Ticareti yapan 8 şahıs, İkamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 36 şahıs olmak üzere toplam 130 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, 70 şahıs tutuklandı.

Bu çalışmalar esnasında 144,7 gram metamfetamin, 1196,5 adet sentetik ecza, 23 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Trafik ekipleri ise, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 106 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 67 araca ise abartı egzozdan işlem yaptı.