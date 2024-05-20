Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonel faaliyetler sonucunda çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 110 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişi ve ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 33 kişi olmak üzere toplam 146 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi, 62 kişi tutuklandı. Bu çalışmalar esnasında 55,46 gram metamfetamin, 120 adet sentetik ecza, 9 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 105 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 60 araca ise abartı egzoz kullanmaktan işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.