Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde trafiğin yoğun olduğu güzergah ile kavşaklarda 3 Kasım’a kadar dron ile denetim yapılacağını duyurdu.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nden bugün itibariyle başlayan dron denetimleri ile ilgili yapılan açıklamada, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması için; denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirilerek, sürücülerde “algılanan yakalanma riski duygusunun” sürekli ve üst düzeyde tutulmasının amaçlandığı vurgulandı.

Dron denetimlerinde, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi ihlallerin kontrol edileceği vurgulandı.

Açıklamada; “Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüklerimiz tarafından ilimizde trafiğin yoğun olduğu güzergahlar ile kavşak konumunda olan kesimlerde 3 Kasım 2025 tarihine kadar hava araçlarıyla (dron) trafik denetimi gerçekleştirilecektir” denildi.