KASKİ Genel Müdürlüğü, şehir merkezinin yanı sıra tüm ilçelerde eş zamanlı yürüttüğü altyapı ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Modern, dayanıklı ve uzun ömürlü altyapı sistemleriyle şehir genelinde yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen KASKİ ekipleri, tamamlanan bölgelerde üstyapı düzenlemelerine de büyük bir titizlikle devam ediyor.

Elbistan’ın Battalgazi, Orhangazi, Cumhuriyet, Kümbet, Yunus Emre, Pınarbaşı, Kızılcaoba ve Ceyhan mahallelerinde altyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından uzunluğu 150 kilometrelik yolda asfalt serimi seferberliği başlatıldı.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte KASKİ ekipleri, Elbistan’da altyapı çalışmalarını sürdürdüğü asfalt serimi çalışmalarını iki katına çıkarttı.

8 mahallede altyapı çalışmalarının tamamlandığı 150 kilometre uzunluğundaki arterin 122 kilometrelik kısmı sıcak asfaltla buluşturuldu.

KASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Vatandaşlarımızın daha güvenli, konforlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için altyapıdan üstyapıya tüm çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Okulların da açılması ile birlikte daha güvenli ulaşım sağlanması için altyapısı tamamlanan mahallelerde de üstyapı imalatları kesintisiz bir şekilde devam ediyor” ifadelerine yer verildi.