Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Önleme ve Müdahale Planı Tatbikatı ile Grev ve Lokavt Önleme Planı Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.

Emniyet birimlerinin koordinasyonunda düzenlenen tatbikatlarda, olası toplumsal olaylara ve kriz anlarına karşı hazırlık seviyesini artırmak hedeflendi. Gerçeğini aratmayan bu tatbikatlar, polis ekiplerinin olaylara hızlı ve etkili müdahale kabiliyetini gözler önüne serdi.

Senaryo gereği oluşturulan kriz durumlarında, emniyet ekiplerinin disiplinli çalışmaları, stratejik müdahale yöntemleri ve ekipman kullanımındaki yetkinlikleri dikkat çekti. Tatbikatlar kapsamında toplumsal huzurun korunması ve işçi-işveren ilişkilerinde çıkabilecek sorunlara karşı alınacak önlemler de uygulamalı olarak test edildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, bu tür çalışmaların emniyet birimlerinin reflekslerini güçlendirdiğini ve kamu güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.