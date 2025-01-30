Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, AA’nın "Yılın Kareleri 2024" oylamasına katıldı.

Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan fotoğrafları inceleyen Gemalmaz, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar’ın "Her şeye rağmen", "Haber"de Barış Seçkin’in "Dış işleri", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Samır Jordamovıc'in "Umut var", "Spor"da Oğuz Yeter’in "Gol sevinci" ve "Günlük Hayat"ta Ahmet Okatalı’nın "Görkemli gece" fotoğraflarına oy verdi.

Oylamada emeği geçenlere teşekkür etti.