Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk sahasında yaptığı başarılı çalışmalarla suç ve suçluya geçit vermiyor.

Bu kapsamda son olarak gerçekleştirdiği istihbari çalışma sonucunda Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası olan A.K. (35) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.