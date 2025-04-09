Operasyon kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.B. (33), basit yaralama suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası alan S.G. (33) ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan V.K. (62) isimli şahıslar yakalandı.

Yakalanan kişiler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Türkoğlu Cezaevi'ne teslim edildi.

Ayrıca, FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü ile iltisaklı olduğu tespit edilen R.B. (34) hakkında da Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İfadesinin alınmasının ardından R.B., adli makamlara sevk edildi.