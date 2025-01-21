Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Türkoğlu ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda, bir şahsa ait araçta yapılan aramada 1.613 paket kaçak sigara ve 260 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Yakalanan şahıs hakkında adli işlemler başlatılırken, ele geçirilen kaçak ürünler yetkililer tarafından muhafaza altına alındı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için kaçakçılık ve yasa dışı faaliyetlere karşı kararlılıkla operasyonlarını sürdürdüğünü vurguladı.