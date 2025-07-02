Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, 26 Haziran – 02 Temmuz 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonlarla suç ve suçlulara göz açtırmadı. Yapılan denetim ve operasyonlar kapsamında toplam 184 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu kişilerden 7’si tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Yapılan operasyonlarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet tabanca fişeği, 8 adet muhtelif kazı malzemesi, 1.207 adet ecstasy hap, 12 adet sentetik uyuşturucu hap, 176 kök kenevir bitkisi, 33 gram esrar, 4 gram metamfetamin, 511 gram skunk ele geçirildi.

Yasadışı ekim, uyuşturucu ticareti ve izinsiz kazı gibi suçlardan 23 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terörle Mücadelede de Önemli Adım

TEM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan V.Ş. (E-34), K.B. (E-39) ve V.S. (E-35) isimli şahıslar yakalanarak tutuklandı.

Trafikte de Sıkı Denetim

Trafik Jandarması Timleri tarafından yapılan denetimlerde: 20.073 araç ve sürücü kontrol edildi. 1.049 sürücüye toplam 3 milyon 84 bin 788 TL idari para cezası uygulandı. 100 araç trafikten men edildi. 7 sürücünün ehliyeti alkollü araç kullanmaktan geçici olarak geri alındı, 54 şahsın ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi

Motosiklet ve Tarım Araçlarına Yönelik Özel Denetim

Motosiklet Denetimleri Eylem Planı çerçevesinde yapılan kontrollerde: 575 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. 94 sürücüye toplam 338.628 TL ceza kesildi, 10 motosiklet trafikten men edildi.

Ayrıca traktör ve biçerdöver gibi tarım araçlarına yönelik kazaları önlemeye yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri de devam ediyor.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzuru ve güvenliği için çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdürüyor.