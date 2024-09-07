Kahramanmaraşlı Şehit Mehmet Ali Horoz’un vasiyeti üzerine, Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş’ın talimatıyla Nijerya’da yapımı tamamlanan su kuyusuna şehidin adı verildi. Şehidin ismini taşıyan su kuyusu, bölgedeki halkın su ihtiyacını karşılamak için hizmete açıldı.

Bu anlamlı proje kapsamında, Kahramanmaraş İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Şube Başkanı Abdurrahman Kotan, Şehit Mehmet Ali Horoz’un ailesini ziyaret etti. Ziyarette, Kotan, şehidin vasiyetinin yerine getirilmesinin büyük bir manevi değere sahip olduğunu ifade ederek aileye başsağlığı ve teşekkürlerini sundu.

Şehit Mehmet Ali Horoz’un ailesi ise oğullarının adının böylesine hayırlı bir projeyle yaşatılmasından büyük gurur duyduklarını dile getirdi.