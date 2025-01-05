Kahramanmaraş'ta vatandaşların sağlığını korumak amacıyla ekmek ve unlu mamul üretimi yapan 201 işletmeye yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün, 2024 yılındaki gıda işletmelerine yönelik yaptıkları denetimlerin istatistiki rakamları belli oldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 614 denetimde, 19 işletmede

çeşitli eksiklikler tespit edildi. Bu işletmelere toplam 842 bin TL idari para cezası uygulandı. İl Müdürü Ramazan Bilir, halk sağlığı ve güvenliğinin en öncelikli hedeeri olduğunu belirterek, denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi. Kahramanmaraş Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda güvenliği konusunda çalışmalarını sürdürerek, vatandaşların sağlıklı beslenmesine katkı sağlamayı hedeliyor.