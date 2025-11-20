İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir apartmanda yapılan haşere ilaçlaması, 7 kişinin fenalaşmasına neden oldu. Çınar Mahallesi 1463. Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında gerçekleştirilen ilaçlama sonrası özellikle üst katlarda yaşayanlar kötü kokudan etkilenerek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 5 ambulans, 1 UMKE aracı ve toplam 17 sağlık personeli sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan vatandaşlar, zehirlenme şüphesiyle çevredeki hastanelere kaldırıldı. Etkilenenler arasında 1 bebeğin de bulunduğu belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, “Toplamda 7 kişi ilaçlama nedeniyle etkilendi. Tüm vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyidir ve tedavileri sürmektedir.” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. Bu gelişme, “İstanbul ilaçlama zehirlenme”, “Esenyurt ilaçlama olayı” gibi başlıklarla vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.