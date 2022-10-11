Birçoğu ilk defa giden kadınlar, İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını rehberler eşliğinde yerinde gezdi. Bu anlamlı etkinlik için ise, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’a teşekkür ettiler.

Programa katılan kadınlar, ilk olarak Eyüp Sultan Camii ve türbesini, Ayasofya Camii, Sultan Ahmet Camii, Topkapı Sarayı, Sirkeci, Üsküdar Sahili, Çamlıca Camii ve daha pek çok yeri görme fırsatı buldular.

Türkoğlu Belediyesi Hanım sultanlarının İstanbul gezisinin ardından şimdi de Türkoğlu İlçesindeki, Şehit Aileleri ve Gazilere Konya, Bursa ve Çanakkale gezisi düzenledi.

Türkoğlu Belediyesi tarafından 'Kahramanlar Diyarından, Payitaht'a' adlı gezi programnını 10 günlük aralarla devam edeceği belirtildi.