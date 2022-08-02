Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, yaşlı vatandaşların toplumsal hayata entegrasyonunu sağlamak için Kahramanmaraş Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İleri Yaş Atölyeleri’nin kapanış programı gerçekleştirilecek. 4 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek program saat 11.00’de başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 4 Ağustos Perşembe günü Kültür Park Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek kapanış programına tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.