İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türkiye Basın Federasyonu'nun iftarına katıldı Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) Tarafından düzenlenen iftar programına çok sayıda gazeteci ve yazar katıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlene iftarda basın mensupları ile sohbet etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen programa basın mensuplarının ilgisi yoğun oldu. Genel Yayın Yönetmenleri ve Ankara Temsilcilerinin katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde yapıldı.

Fahrettin Altun Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) Başkan ve yönetimine çalışmalarında başarılar diliyorum, İnanıyorum ki Türk medyasının ilkeli duruşunu, yerli ve milli duruşunu yansıtan çalışmalara imza atacaklardır dedi.

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, katılımlarından dolayı başta İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'a ve Gazeteci yazar dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Anadolu Basın Federasyonumuz "Türkiye" kelimesini alarak artık yoluna Türkiye Basın Federasyonu olarak devam etmektedir. Bu konuda Başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere bizleri her zaman destekleyen, katkılarını esirgemeyen İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'a İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya teşekkür ediyoruz dedi.

Program anı fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.