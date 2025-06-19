Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Asrın felaketi sonrasında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devlet ve millet el ele, deprem bölgesinde hayatı yeniden inşa ediyor, aziz milletimize verdiğimiz sözleri birer birer yerine getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle katılacağı Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni yapılacak.

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinin ardından milletin yaralarını hızla saran büyük afet konut seferberliğinde, 250 bininci konutun anahtarlarının bugün Kahramanmaraş'ta hak sahibi vatandaşlara teslim edileceğini hatırlattı.

Deprem sonrası inşa edilen 206 bin 97 konut, 4 bin 838 iş yeri, 39 bin 701 köy evi olmak üzere toplam 250 bin 636 yeni yuva ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edileceğini bildiren Altun, "Asrın felaketi sonrasında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devlet ve millet el ele, deprem bölgesinde hayatı yeniden inşa ediyor, aziz milletimize verdiğimiz sözleri birer birer yerine getiriyoruz." ifadelerini paylaştı.